2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda bu akşam deplasmanda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 967. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı takım, 81 yıllık tarihinde yaptığı 966 maçın 493'ünü kazandı, 472 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye 49-12 kazandı.

İsveç Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İsveç Türkiye milli maçı bu akşam saat 21:00'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlk resmi maç



A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı. Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.



Resmi maçlardaki ilk galibiyet



Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı. Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.





En farklı skorlar



A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti. İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi. Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Beraberlik

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor. Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

"Letonya deplasmanı kritik"

Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu: "Önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor" - "Bu sene de aynı şekilde hedefimiz THY Avrupa Ligi şampiyonluğu" - "Özellikle buradan kendi kulübüm Fenerbahçe'ye ve hocama çok teşekkür ediyorum. Ali Muhammed ile benim hep arkamızdalar. Destekleri bizim için çok önemli"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularından Melih Mahmutoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda bu akşam İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile yapacakları maçları kazanarak, avantaj elde etmek istediklerini söyledi. Melih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gruplara güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Oynayacakları iki karşılaşmanın, ilk iki maçtan daha önemli olduğunu vurgulayan Melih, "Deplasmanda zorlu maçlar olacak. Bizim için özellikle Letonya deplasmanı kritik. Burada önemli olan 4'te 4 yapmak. Çünkü haziran ayında iki maç evimizde olacak. Bu, bizim için avantaj ama bu iki maçı olabildiğince iyi bir şekilde geçirmemiz gerekiyor." diye konuştu. Türk oyuncuların kulüp takımlarında ciddi roller almaya başladığını dile getiren Melih Mahmutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sevindirici bir durum. Son iki maçta bunu sahada gördük. İnşallah bu maçlar da herkes için en iyi şekilde geçer. Karşı gruptan gelebilecek takımları aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Buradan ne kadar galibiyet götürebilirsek, bizim için o kadar avantaj olacak."