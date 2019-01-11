İşte yeni transferin maliyeti!
Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'nun maliyeti belli oldu!
Galatasaray'ın Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten transfer ettiği Marcao'nun maliyeti belli oldu.
Sarı-Kırmızılı kulüp bu transferi KAP'a bildirmiş ancak oyuncuya ve kulübüne ödenecek parayı açıklamamıştı. 22 yaşındaki Brezilyalı stoper için Galatasaray'ın toplamda 6.3 milyon Euro ödeme yapacağı ortaya çıktı.
3.5 yıllık sözleşme karşılığında Marcao'ya sırasıyla 400,750,800 ve 850 bin Euro(2.8 milyon Euro) garanti para verecek olan Cim-Bom'un, oyuncunun kulübü Chaves'le de 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı belirtildi. (Sabah)
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu milli maçta yıldızlaştı!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle