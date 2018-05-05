İşte UEFA'nın, Galatasaray kararı! Ceza...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
05.05.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

İşte UEFA'nın, Galatasaray kararı! Ceza...

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İşte UEFA'nın, Galatasaray kararı! Ceza...

UEFA, 11 Mayıs’ta Galatasaray ile ilgili kararını açıklayacak. Peki neler olacak? İşte o detaylar...

Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 9 Mart'ta FFP Komitesi'ne sunum yapan Galatasaray için UEFA kararını 11 Mayıs'ta açıklayacak. Sabah'ın haberine göre Avrupa'dan men cezası bekleyen ezeli rakipleri kulislerde bunu dile getirse de, UEFA'nın sarı-kırmızılı kulüp hakkında aldığı karar öğrenildi.

İşte detaylar:
- Galatasaray'a kesinlikle Avrupa'dan men cezası gelmeyecek.
- Transfer yasağı da söz konusu değil. Ancak FFP Komitesi ağır disiplin yaptırımları çerçevesinde sarı-kırmızılı kulüpten bütçe kısıtlaması isteyecek. ¦ İlk planda 65 milyon Euro'luk takım bütçesi düşürülecek.

SATTIĞIN KADAR ALACAKSIN
- Transfer için Galatasaray'a kârının 7 katı kadar oyuncu alma hakkı tanınacak. 9 aylık bilançosunda eksi 155 milyon TL yazan sarı-kırmızılı kulübün bu dönem için zarardan kâra geçmesi imkansız. Bu yüzden Galatasaray yazın transferde 'sattığın kadar al' stratejisini izlemek zorunda. Ancak gelecek sezon Sportif A.Ş. 5 milyon Euro kâr açıklarsa sarı-kırmızılı kulüp 35 milyon Euro'luk transfer yapma hakkına sahip olacak.

ADAYLARDAN İMZA ALINACAK
- Galatasaray'daki seçim sürecini takip eden UEFA, 11 Mayıs'ta açıklayacağı 'bütçe kısıtlaması' kararını uygulayacaklarına dair tüm başkan adaylarından imza alacak ve 26 Mayıs'ta seçilecek yeni yönetim bu FFP kriterlerine uyacak. (Sabah)

 

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