İşte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal'in rakibi CSKA Moskova oldu. İşte eşleşmeler...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlar 5 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 12 Nisan'da oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
RB Leipzig-Marsilya
Arsenal-CSKA Moskova
Atletico Madrid-Sporting CP
Lazio-Salzburg
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