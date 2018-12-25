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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
AA
25.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

İşte Süper Lig'de maç kaçırmayan o isimler...

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İşte Süper Lig'de maç kaçırmayan o isimler...

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 11 futbolcu, tüm maçlarda 90'ar dakika forma giydi.

Ligin ilk yarısında süre bulan oyunculardan 11'i karşılaşmaların tamamında sahada kalırken, bunların 5'i kaleciler oldu. Kasımpaşa'dan Ramazan Köse, Veysel Sarı ve Strahil Popov, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı ile Nejc Skubic, Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice Nsakala, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Leo Schwechlen, Demir Grup Sivasspor'dan Hakan Arslan ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, bütün maçlarda görev alan futbolcular olarak öne çıktı.

- 5 isim kalesini bırakmadı

Ligin ilk 17 haftalık diliminde 5 kaleci, müsabakaların tamamında sahada kaldı. Akhisarspor'dan Fatih Öztürk, Antalyaspor'dan Ruud Boffin, Atiker Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı, Kasımpaşa'dan Ramazan Köse ve Medipol Başakşehir'den Mert Günok, 17 maçın tamamında görev alıp, 1530'ar dakika kalelerini korudu.

- Kasımpaşa'dan 3 futbolcu

Süper Lig'in ilk yarısında 3 futbolcusu tüm maçlarda 90'ar dakika forma giyen Kasımpaşa, bu alanda ilk sırada yer aldı. Lacivert-beyazlı ekibin yanı sıra Atiker Konyaspor'dan 2, Akhisarspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'den ise birer oyuncu 90'ar dakika sahada kaldı.

- 10 takımda 90 dakika oynayan yok

Ligin ilk yarısında 10 takımın, tüm maçlarda 90 dakika oynayan futbolcusu bulunmuyor. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'da 1530 dakika forma giyen oyuncu olmadı.

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