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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
27.08.2019 - 08:52, Son Güncelleme:

İşte Quaresma'nın ayrılık şartı! Rest çekti...

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Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine en kısa sürede kulüp bulması istenen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı idarecilere haber göndererek geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

Kadro dışı kararı Beşiktaş camiasını ikiye bölen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Portekizli yıldız, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

Dün de Ümraniye'ye giderek arkadaşlarıyla görüşen ve "Hiçbir sorun yok, buradayım" diyen Q7, yönetime alacakları konusunda haber gönderdi. Kulüp arayışlarını devam eden 35 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

BAŞAKŞEHİR VE PAŞA İSTİYOR

Yönetimin bu işten en az zararla ayrılmak istediği ve kendilerinin de oyuncu için kulüp arayışında oldukları belirtildi. Şayet istenilen sonuç elde edilemezse Quaresma, sezon sonuna kadar kadroda yer almayacak ve 1.75 milyon Euro maaşı da cebine koyacak. Yıldız futbolcuya, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu öğrenildi.

İşte Quaresmanın ayrılık şartı Rest çekti...

İşte Quaresmanın ayrılık şartı Rest çekti...

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