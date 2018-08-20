İşte Negredo'nun yeni adresi
Beşiktaş'ta sezona güzel gollerle başlayan Alvaro Negredo'nun, Fenerbahçeli Giuliano'nun gittiği Al-Nassr Kulübü ile anlaştığı ifade edildi.
Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Giuliano'nun ayrılığından sonra Alvaro Negredo'nun da Süper Lig'den ayrılmak üzere olduğunu ve yeni adresini açıkladı.
Büyüka'nın iddiasına göre İspanyol golcü, Giuliano'nun gittiği Al-Nassr kulübü ile anlaştı. Büyüka, "Bu transferde yanılma payım yüzde 5" diyerek transferin büyük ölçüde gerçekleştiğini duyurdu.
KAGAWA PAZARLIĞI
Büyüka Beşiktaş'taki diğer gelişmeleri de açıklayarak, "Beşiktaş'a Chadli olabilir, Ozan Tufan'ı yalanladı Beşiktaş yönetimi. Beşiktaş'ı diğer heyecanlandıracak bir isim Kagawa. Dortmund'dan 3 milyon Euro istiyor, Beşiktaş'tan da 4 milyon Euro. Beşiktaş bu rakamı indirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.
LOVE GÖZTEPE'YE DOĞRU
Öte yandan takımın diğer forvetlerinden Vagner Love'ın da Göztepe ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü.
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