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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
Haber Giriş: 16.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

İşte Mesut Özil'in yeni adresi!

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Arsenal’de önce Arsene Wenger ardından Unai Emery ile problemler yaşayan Mesut Özil’in devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, yıldız futbolcu için iki İtalyan devinin devreye girdiği öğrenildi.

MESUT ÖZİL'E İNTER VE MİLAN TALİP OLDU

İngiltere’de yıllık net 14 milyon Euro kazanan Mesut Özil’e maaşı yüzünden yanaşamayan dev kulüplere Arsenal’den ‘anlaşabiliriz’ mesajı gelirken, ligde kötü günler geçiren Milan ve Conte’yle değişim yaşayan İnter’in atağa geçtiği belirtildi. Hakan Çalhanoğlu’ndan beklenen verimi alamayan Milan yeni bir 10 numara arayışına koyulurken, Juventus hegemonyasını yıkmak isteyen İnter’in de yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesaiye başladığı kaydedildi.

Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı
Mesut Özil doğum gününü böyle kutladı

İNTER GİROUD'YU DA İSTİYOR

Maliyeti yüzünden Fenerbahçe’nin yaklaşamadığı Mesut Özil’in iki kulüp arasında yapacağı tercih merak konusu olurken, İnter’in Oliver Giroud’yu da transfer etmek istediği, mavi siyahlı ekibin Arsenal’den birbirlerine aşina olan Özil – Giroud bombalarıyla Juventus’un karşısına çıkacağı bildirildi.

İşte Mesut Özilin yeni adresi

İşte Mesut Özilin yeni adresi

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