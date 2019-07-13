İşte Galatasaray'ın yeni Melo'su! | Son dakika transfer haberleri...
Galatasaray'da flaş hamle... Kolombiya basını, Fernando'yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray'ın Flamengo forması giyen Cuellar için 4 milyon Euro önerdiğini iddia etti.
Fernando'yu 4.5 milyon Euro’ya Sevilla’ya satan Galatasaray, Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmak için Okay Yokuşlu’yu transfer etmeye çalışıyor. Fakat radarda başka orta saha oyuncuları da var. Kolombiya basınına göre bunlardan biri Gustavo Cuellar.
AS Colombia, Galatasaray’ın Cuellar için kulübü Flamengo’ya 4 milyon Euro önerdiğini iddia etti. Brezilya temsilcisinin 7 milyon Euro istediği belirtildi. 26 yaşındaki Cuellar, Brezilya’da Melo gibi ‘Pitbull’ lakabıyla anılıyor. Oyunun defansif kısmını çok iyi oynuyor.
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