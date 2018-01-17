İşte G.Saray'ın sol bek transferi için gündemindeki isimler!

Galatasaray’da Teknik Direktörlük görevine Fatih Terim’in getirilmesi ile birlikte sarı kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Bunu Antalya kampında çok net bir şekilde gördük.

Bugün sona eren Antalya kampında en çok öne çıkan isim Ryan Donk. Teknik Direktör Fatih Terim, Hollandalı futbolcuyu kazanmayı başardı. Yabancı kontenjanı 14 lejyoner oyuncusu ile şu anda dolu olan Galatasaray’da forma savaşını kazanan isim Ryan Donk oldu.





Yasin Öztekin, Marino, Garry Rodrigues ve Martin Linnes’te Galatasaray kampında çalışma temposu ve performansları ile öne çıkan futbolcular oldu.

Antalya kampının hayal kırıklığı ise Latovlevici idi. Sol bek bölgesinde alternatiflerin yetersiz olduğunu belirten Fatih Terim, Antalya kampında Latovlevici’ye son bir şans vermek istedi. Ancak Rumen futbolcunun kamptaki performansı tamamen bir hayal kırıklığı idi.

Galatasaray şu anda tamamı ile sol bek transferine konsantre olmuş durumda. Fatih Terim, bu transfer için deyim yerinde ise ince eleyip sık dokuyor. Evra’nın ardından Fatih hoca, Galatasaray’a önerilen Interli Davide Santon ve Porto’da forma giyen Layun’un transferine onay vermedi. Terim, sol bek tercihinde hata yapmamaları gerektiğini hep belirtiyor. Davide Santon, sık sakatlık yaşaması nedeniyle gündemden düştü. Layun ise iniş grafiğinde olan kariyeri nedeniyle yetersiz görüldü.

Galatasaray yönetimi de sol bek takviyesi ve transfer hamleleri için aslında 20 Ocak’ta yapılacak olan Seçimli Genel Kurulu bekliyor. Kısacası transfer harcamaları, somut adımlar ve resmi imzalar Galatasaray kulübünün yeni başkanını belirlemesinin ardından gerçekleşecek.

Bu arada Antalya kampında oynanan Tuzlaspor maçında rakibine yaptığı sert faul ile dikkatleri üzerine çeken Feghouli ile Teknik Direktör Fatih Terim özel bir görüşmeye imza attı.

(Feghouli'nin rakibine yaptığı sert müdahaleyi izlemek için videoya tıklayınız)

Terim, Cezayirli futbolcuyu uyarıp “Takım için oynamalısın. Takımın başarısını riske atacak bir hareket bir daha asla yapma” şeklinde konuşma yaptı.