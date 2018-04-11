İşte dün geceye damga vuran kupon! Roma kazanır, Liverpool geri döner!
Dün gece tutturduğu kupon ile Kazanan 10'un zirvesinde yer aldı. Liverpool'un geri dönüşünü ve Roma galibiyetini bildi!
Nesine.com'da efsane kupon tutturdu, dün geceye damga vurdu!
Nesine.com'un "Kazanan 10" sayfası, her iddaa döneminde öne çıkan kuponları listeliyor. İnanılmaz kazançlar, yüksek oranlı tutan kuponlar, iddaaseverlerin ilgisini çekiyor.
Bir Nesine.com kullanıcısı dün gece efsane bir kupona imza attı!
Liverpool'un Manchester City maçında geriden gelip kazanacağını ve Roma'nın her iki yarıyı da kazanacağını bildi.
100 TL'ye 15.931 TL kazandı!
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