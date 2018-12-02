İşte derbi favorisi! Kim kazanır açıkladı...
Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Galatasaray maçı için tahminde bulundu.
Tecrübeli futbol adamı keyifli bir maç olacağını belirterek A Spor canlı yayınında derbiyle ilgili şu tahmini yaptı:
- Maçın favorisi Beşiktaş gözüküyor. Ancak şartlar itibariyle bereberlik de olabilir.
- Eğer olur da Galatasaray maçı kazanırsa sürpriz olur. Benim favorim galibiyete yakın tarafın Beşiktaş olduğu.
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