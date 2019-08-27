İşte Burak Yılmaz'ın geri dönüş tarihi!
Beşiktaş'ın Avusturya kampında sakatlanarak ameliyat olan golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın, takımının Gazişehir Gaziantep maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi.
Avusturya'daki hazırlık kampında tarak kemiğinden ikinci kez sakatlanan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sahalara dönmek için geri sayıma geçti.
Milli arada takımla çalışmalara başlaması öngörülen Burak'ın, Gazişehir maçının kadrosunda yer alma şansının bulunduğu ifade edildi.
Burak Yılmaz gibi Atiba Hutchinson'ın da hızla iyileştiği aktarıldı. Kanadalı futbolcu milli aradan sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde Gazişehirmaçında takımdaki yerini alabilecek.
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