İşte 2020 model Galatasaray! Transfer haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Sezonun ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray’daki transfer çalışmaları hız kazandı. Hatırlanacağı üzere teknik direktör Fatih Terim, ilk yarıyı lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde bitiren takımının en önemli problemi olarak ‘yaş ortalamasının yüksek’ oluşunu göstermiş ve kadroyu gençleştireceklerini söylemişti. Terim’in, “Artık futbolcuların geçmişine değil geleceğine yatırım yapmalıyız” ifadesini söylemde bırakmayan yönetimin ocakta kadroya katmak üzere anlaştığı üç oyuncunun yaş ortalaması 22...

Emre ve Mert Hakan sezon sonu tamam

El sıkıştığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika’yı devre arasında kadrosuna katıp resmi imzaları atacak olan Galatasaray’da takviyeler bunlarla sınırlı kalmayacak. Orta saha ve stoper için de arayışta olan sarı kırmızılı kulüp, sezon sonunda da gençlik aşısına devam edecek. Bu bağlamda yönetim, Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 3 hafta önce anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki iki futbolcu da Galatasaray’a ‘evet’ derken resmi sözleşmeler sezonun sonunda atılacak.

Manuel Da Costa 'yaş' engeline takıldı

FFP kriterlerini göz önüne alarak bedelsiz ve kiralama yöntemi ile transfer operasyonunu yürütmeye çalışan Galatasaray’da artık oyuncuların genç olması da önemli bir kriter oldu. Bu bağlamda teknik heyet, bonservisi elinde olmasına rağmen 33 yaşındaki Manuel Da Costa’yı veto etti. Portekizli savunmacının menajeri, Suudi Arabistan’dan ayrılma kararı aldıklarını ve 1.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduklarını bildirdi. Ancak Galatasaray teknik heyeti tecrübeli stoperin transferine onay vermedi.



Genç futbolcu, maçın ardından ise duygusal anlar yaşadı. Maça 11'de başlamasını değerlendiren Taylan, \

Mancini, Taylan’ı değil Umut Gündoğan’ı aldırmış

Antalyaspor karşısında sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Taylan Antalyalı’nın 2013’te Galatasaray’ın kapısından döndüğü ortaya çıktı. Roberto Mancini döneminde ara transferde birçok genç oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray’ın hedefinde Taylan da vardı. O dönem Taylan’ın oynadığı Bucaspor’un bir maçını izleyen Mancini, bu oyuncunun yerine aynı takımdan Umut Gündoğan’ın alınmasını isteyince transfer gerçekleşmedi. Umut ise Galatasaray’da sadece 6 maçta şans bulabildi.

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