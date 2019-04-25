İstanbul'un minik 'Altınordu'su
BAL’a çıkan Beyoğlu Yeniçarşıspor, bugüne kadar yetiştirdiği yıldızlarla adeta İstanbul’un minik Altınordu’su...
İstanbul İl Şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Beyoğlu Yeniçarşıspor’da hedef TFF 3. Lig’e çıkmak... 39 yıl önce futbolcu olarak girdiği kulübün her kademesinde çalışan ve son 3 yıldır başkan olan İskender Ahmet Karadeniz, “U19 ve U15’te de şampiyon olduk. 250 sporcumuz var.
Futbolcularımla sinemaya, tiyatroya giderim. Altyapı sporcularımıza erzak yardımı yaparız, onlara kitap alırız. Bir bakıma minik bir Altınordu’yuz” diyor.
‘iYi BiR PROJE TAKIMIYIZ’
1954’te kurulan kulüp, Metin Kurt, Abdullah Ercan ve Veysel Sarı gibi ünlü isimleri futbola kazandırdı. Tribünde ve sahada küfür etmediklerini belirten Karadeniz “Çok iyi bir proje takımıyız” diyor. 30 maçta 29 galibiyet ve 1 beraberlik alan kulüp, 100 gol atarken sadece 9 gol yedi... Beyoğlu Yeniçarşı, İstanbul Süper Amatör 2. grupta şampiyon olduktan sonra Klasman A Grubu’nda da hedefe ulaştı, İstanbul İl şampiyonu olarak da BAL’a çıktı.
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