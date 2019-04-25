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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan Bucak
25.04.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

İstanbul'un minik 'Altınordu'su

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İstanbul'un minik 'Altınordu'su

BAL’a çıkan Beyoğlu Yeniçarşıspor, bugüne kadar yetiştirdiği yıldızlarla adeta İstanbul’un minik Altınordu’su...

İstanbul İl Şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükselen Beyoğlu Yeniçarşıspor’da hedef TFF 3. Lig’e çıkmak... 39 yıl önce futbolcu olarak girdiği kulübün her kademesinde çalışan ve son 3 yıldır başkan olan İskender Ahmet Karadeniz, “U19 ve U15’te de şampiyon olduk. 250 sporcumuz var.

Futbolcularımla sinemaya, tiyatroya giderim. Altyapı sporcularımıza erzak yardımı yaparız, onlara kitap alırız. Bir bakıma minik bir Altınordu’yuz” diyor.

‘iYi BiR PROJE TAKIMIYIZ’

1954’te kurulan kulüp, Metin Kurt, Abdullah Ercan ve Veysel Sarı gibi ünlü isimleri futbola kazandırdı. Tribünde ve sahada küfür etmediklerini belirten Karadeniz “Çok iyi bir proje takımıyız” diyor. 30 maçta 29 galibiyet ve 1 beraberlik alan kulüp, 100 gol atarken sadece 9 gol yedi... Beyoğlu Yeniçarşı, İstanbul Süper Amatör 2. grupta şampiyon olduktan sonra Klasman A Grubu’nda da hedefe ulaştı, İstanbul İl şampiyonu olarak da BAL’a çıktı.

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