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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
03.01.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: "Küme düşersek Fatih Tekke'yle..."

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İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu: "Küme düşersek Fatih Tekke'yle..."

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Devre arasına 19 puan ve averajla 12. sırada girdiklerini hatırlatan sarı-siyahlı kulübün başkanı, teknik direktör Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşmeleri bulunduğunu vurgulayarak,"Küme de düşsek Fatih Tekke'yle çalışmaya devam edeceğiz. Hocamıza ve teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Takım ruhu yakalayacağız"

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Sezonun ilk yarısını istediğimiz noktada tamamlayamadık. Hiçbir oyuncumuza borcumuz yok. Tüm oyuncularımıza ödemelerini zamanında yaptık. İnşallah takım ruhu yakalayacağız. Hatalarımızdan ders çıkartıp, ligi iyi bir noktada tamamlayacağız." diye konuştu.

Sarıalioğlu, "Küme düşme hattıyla aramızda 3 puan var. Ligde play-off oynamak istiyoruz ancak ana hedefimiz küme düşmemek. Sezon başında birçok transfer yaptık ve uyum süreci uzun sürdü. Sezonun ikinci yarısında hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "En az 3-4 transfer yapacağız"

Başkan Sarıalioğlu, "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde birçok bölgeye transfer yapacaklarını bildirdi.

Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Devre arasında en az 3-4 transfer yapacağız. Savunma, orta saha, kanat forvet ve santrfor almayı düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. İnşallah oyuncuları kampa yetiştireceğiz." 

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