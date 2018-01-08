İstanbul’da ZULA izdihamı yaşandı

Demirören AVM’deki etkinlik alanı Social İstanbul’da gerçekleşen etkinliğe binlerce genç oyun sever akın etti.

Etkinlikte, ödüllü bireysel turnuva heyecanı da yaşandı. Oyun severler binlerce hediyenin sahibi oldu. Pepsi, Defacto, Philips ve Ininal sponsorluğunda, MSI ve Logitech’in desteğiyle yapılan etkinlik büyük bir ilgi gördü.

Oyun severlerin yakından tanıdığı CaptainATX ile sunucu Nezih Cihan Aksoy, ZULA hakkında bilgi yarışmaları düzenleyerek ödüller dağıttılar. Ünlü rapçiler Tankurt Manas ve Server Uraz ile DJ Hırs ise performanslarıyla etkinliğe renk kattı. ZULA ve Enes Batur’un büyük buluşması, oyunun Facebook ve Youtube kanallarında da canlı olarak yayınlandı.

Türkiye’deki ilk yerli yapım MMOFPS (Massive Multiplayer Online First Person Shooter) oyun olan ZULA, 100’e yakın ülkede, 10 milyonu aşan oyuncu tarafından oynanıyor. ZULA, Türkiye’den ve dünyadan oyuncuların katılacağı “ZULA World Cup” adlı büyük bir organizasyon daha gerçekleştirecek. 100.000 dolar rekor para ödülünün verileceği “ZULA World Cup”ın finali Nisan 2018’de yapılacak.