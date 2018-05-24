İstanbul'a dev final! 2020 bizim...
2020 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması kararı aldı.
2018 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olan Ukrayna'nın Kiev kentinde yapılan UEFA Yönetim Kurulu toplantısında 2020'de oynanacak finallerin yerleri belirlendi.
2020 Şampiyonlar Ligi finali için Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı aday konumunda bulunurken, UEFA yönetimi tercihini İstanbul'dan yana kullandı.
İSTANBUL, ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE BİR KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI
76.092 seyirci kapasitesi bulunan İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 2005 Şampiyonlar Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı. Milan ile Liverpool arasında oynanan dev karşılaşmada Liverpool, penaltılar sonucunda rakibini mağlup ederek kupaya uzanmıştı.
OLİMPİYAT STADI'NIN KAPASİTESİ GENİŞLETİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında hazırladığı kitapçıkta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yenileneceğini ve kapasitenin 92 bin 208 kişiye çıkartılacağını belirtmişti. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun bu yenilemenin ardından A Milli Futbol Takımı'nın maçlarına da ev sahipliği yapması bekleniyor.
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