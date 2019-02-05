İspanya'da gündem oldu! Terrassa'nın faaliyetleri durduruldu...
İspanya'da 4. kademede boy gösteren Terrassa FC takımının yönetimi, erkek oyuncularının faaliyetlerini durduğunu açıkladı!
Terrassa Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz Pazar günü Viladecavalls ile maç yaparken sözlü saldırıya uğradı.
Sözlü saldırıyı yapanların ise Terrassa FC (Erkek Takımı) oyuncuları olduğu anlaşıldı ve yönetim, erkek oyuncularının faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
ÇİRKİN, SÖZLÜ SALDIRI!
Terrassa Kadın Futbol Takımı, söz konusu maçta dördüncü golü yedikten sonra maçın hakemi Alexia Mayer oyunu kestiğini açıkladı ve raporunda bazı kadın futbolcuların ağladığını çünkü kenardan onları izleyen erkek takımındaki oyuncuların "Çıkın gidin buradan", "Evinize, mutfağınıza dönün" ve benzeri laflar ederek küfürlü sözler sarf ettiğini belirtti.
Erkek takımının antrenman yapmak için beklerken bu çirkin saldırıyı yaptığı anlaşıldı. Terrassa Yönetimi de olayı soruşturduktan sonra erkek takımının faaliyetlerini durdurduğunu şu açıklama ile duyurdu:
"Böyle bir olayı kabul edilemez buluyoruz. Kulübümüz üzerine kurduğu değerlere saygısızlık yapılmıştır. Bu tarz küçük düşürücü, cinsiyetçi yaklaşımları kuruluş amaçlarımızla bağdaştıramıyoruz. Terrassa FC kulübü dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da eşitlik ilkesini benimseyecek ve bu tip olumsuzluklara izin vermeyecektir."
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