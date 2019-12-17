İspanya'da El Clasico için "olağanüstü hal"

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı.

Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona'ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi.

Ayrıca Real Madrid takımının yarın sabah Barselona'ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi.

Ayrılıkçı grupların olası bir eylemine karşı Real Madrid ve Barcelona takımları ile hakemlerin güvenlik kortejiyle Nou Camp Stadı'na gidecekleri kaydedildi.



Zidane'a göre "endişelendiren hiçbir şey yok"



Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi.

Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.



Messi'den El Clasico yorumu



Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."



El Clasico öncesinde her iki takımın puanları eşit



El Clasico maçı öncesinde her iki takım da ligde 35'er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid'İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.

Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema'nın ligde 12'şer golü olması dikkati çekiyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 96, Real Madrid'in de 95 galibiyeti bulunuyor.

Nou Camp Stadı'nda oynanacak 243. El Clasico'yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid'in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.

Muhtemel ilk 11'ler:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema

Normal şartlarda 26 Eylül'de oynanması gereken maç, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların şiddet içerikli eylemlerinden dolayı 18 Aralık tarihine ertelenmişti.

Öte yandan TSİ 22.00'da başlayacak karşılaşmadan 4 saat önce toplanma çağrısı yapan ayrılıkçı grupların, takımların stada gelişini engelleme, karşılaşma sırasında sahayı işgal, stadyumda ayrılıkçı ve İspanya karşıtı pankartlar açma gibi farklı eylemler hazırlıkları içinde oldukları iddia ediliyor.

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