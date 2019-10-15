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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

İsmail Ünal: "Her şey büyük Beşiktaş için"

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İsmail Ünal: "Her şey büyük Beşiktaş için"

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan İsmail Ünal, efsane başkan Süleyman Seba ekolüne dönmek için aday olduğunu söyledi.

Ünal, Swiss Otel'de düzenlediği basın toplantısında, adaylığını açıklamadan önce birlik mesajı verdiğini hatırlatarak, "Gönül isterdi ki Sayın Başkan (Fikret Orman) birkaç ay daha kongreyi erteleseydi ya da hazirana kadar devam etseydi ya da haziran ayında başkan olmasaydı. Hazırlık yapamıyorsunuz. Gönül isterdi ki ben de projelerle geleyim. Dar bir boğazdayız. Her şey büyük Beşiktaş için." dedi.

"Bizler hep Beşiktaş'ın aktifinde yer aldık." diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan adaylığını açıklamamın temel nedeni kulübün aktifinde olmamız ve borçlanmada yer almamamız. Fabrika ayarlarına dönmek için adayız, Süleyman Seba anlayışına dönmek için adayız. O okuldan geldik ama mezun olmadık. Süleyman ağabey bizi mezun etmezdi. Devam etmemizi isterdi."

Projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Öz kaynak düzenini harekete geçirmek, Beşiktaş'ın efsaneleriyle tarama organizasyonunu gerçekleştirmekle kulübün ekonomisine artı değer sağlayacağız. Böylece borçlanma azalacaktır. Amacımız formamızı giyen sporcularımızın bir gün Beşiktaş'ı yönetmesidir. Yarışa girmemdeki en önemli amaç budur. Bu işi yapacak insanlar var." ifadelerini kullandı.

- "Tam kurtarıcı noktada değiliz"

Beşiktaş'ın sponsorluk ve reklam gelirlerini arttırmak istediklerini anlatan Ünal, şunları söyledi:

"Bankalar Birliği ile anlaşma imzalandı. Bu yeterli değil, tam kurtarıcı noktada değiliz. Kulübümüzde idari ve mali disiplini sağlamak istiyoruz. En önemli şey şeffaf bilanço. Biz onun için varız. Değerlerini artırmak, Serpil Hamdi Tüzün ve Süleyman ağabey dönemlerinden gelen önemli çıkışı ortaya koymak için varız. Efsane kadroyla omuz omuza yürümek, Beşiktaş'ın geleceğine umut vermek için varız."

Kulübün borçlarına değinen Ünal, "Borcu yönetmek sanattır, biz de bu sanatın işçiyiz. Finans uzmanlarıyla çalışıyoruz. İdari işler, mali konular kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim kurulu listesinde kimlerin olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Ünal, "Mehmet Özdilek perşembe günü listedeydi. Kendisine değerli bir teklif yapıldı. Düşüncesi bizimledir. Birkaç arkadaşla görüşme halindeyiz." diye konuştu.

- Abdullah Avcı ile devam

Ünal, futbol takımın teknik direktörü konusundaki soruyu ise "Beşiktaş'ın teknik adamı başarılı teknik adamdır. Başakşehir'de önemli başarılar elde etmiş, Avrupa'da başarılı olmuştur. Uzun süreli süzgeçten geçirilerek takımın teknik direktörü olmuştur. Sezon yeni başladı. Sakat ve cezalı oyuncular oldu. Kadro tam bir araya gelemedi. Ben Abdullah Avcı'nın başarılı olacağına inanıyorum. Hocanın seçimlerde konuşulmamasından yanayım. Teknik kadroyla ilgili, sporcularla ilgili değerlendirme yapılmasını kongre açısından doğru bulmam." şeklinde yanıtladı.

Başkan olması halinde transferde karar vericinin kendisi olmayacağını kaydeden Ünal, "Karar verici olanlar bu işi bilenlerdir, profesyonellerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bir başkan adayıyla birleşeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Ünal, "Beşiktaş Kulübü başkanlığına aday oldum. 'Dar boğazdan geçerken değil açık denizlerde yarışalım.' demiştim. Eski başkanlardan Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve mevcut başkan Fikret Ormanla görüştüm. Akil adamlarla görüştüm. Adaylığımı öyle açıkladım. Bir adayla birleşecek misiniz sorusuna yanıtım kesinlikle hayırdır. Böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Kulüpte geriye dönük bir inceleme yapıp yapmayacağı sorusunu Ünal, "Kim seçilirse seçilsin bunları incelerler. Haksızlık varsa bununla ilgili işlemler yapılır diye düşünüyorum, yapmak lazım." diye yanıtladı.

"Barış Pınarı Harekatı" ve A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçına değinen İsmail Ünal, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden askerlerimizin ayakları taşa değmesin. Onlar bu vatan için mücadelelerini ortaya koyuyorlar. Oradan gelen sivil veya asker şehitlerimize 'Allah rahmet eylesin.' diyorum. Yakınlarına da ülkemiz adına baş sağlığı diliyorum. Dün akşam milli maçta göğsümüzü kabartan bir netice aldık. Sporcularımızın gol sonrasındaki görüntüleri engellense de yüreklerini ortaya koydular. Şenol Güneş'i, yardımcılarını, sporcularımızı, malzemecisine kadar herkesi kutluyorum." 

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