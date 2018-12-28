İskoçya'da Edinburgh Derbisi kaçmaz! iddaa'da en çok oynanan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
28.12.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

İskoçya'da Edinburgh Derbisi kaçmaz! iddaa'da en çok oynanan...

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İskoçya'da Edinburgh Derbisi kaçmaz! iddaa'da en çok oynanan...

Önce Old Firm'de nefesler kesilecek, sonra gözler Edinburgh Derbisi'ne çevrilecek. Hibernian ve Hearts'tan son haberlere ve iddaa'da en çok oynanan tercihe göz atalım...

Hibernian

- Easter Road'da oynanan son 6 'Edinburgh Derbisi'nde, rakipleri Hearts'a büyük üstünlük kurmuş durumdalar. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Easter Road onlar için o kadar önemli ki, bu sezon da Celtic buradan eli boş döndü, Rangers ise 2 puan bıraktı.

- Martin Boyle, Mark Milligan ve Jamie Maclaren, Avustralya Milli Takımı'nın Asya Kupası kadrosuna katılmak için kamptan ayrıldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Maç Sonucu Bahsini Seç

Hearts

- Genç, yetenekli stoper John Souttar ve sezona 1 numaralı skor opsiyonu olarak başlayan Uche Ikpeazu sakat.

- Orta sahanın önemli parçası Arnaud Djoum ve sürpriz gollerin adamı Peter Haring'in durumları ise maç saati netleşecek.

- Sezona fırtına gibi giren, 5/5 ile başlayan Hearts, son 10 lig maçında ise sadece 2 kere kazanabildi ve zirveden uzaklaştı.

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İddaa Tahminleri - 29 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 29 Aralık Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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