İskoçya'da Edinburgh Derbisi kaçmaz! iddaa'da en çok oynanan...
Önce Old Firm'de nefesler kesilecek, sonra gözler Edinburgh Derbisi'ne çevrilecek. Hibernian ve Hearts'tan son haberlere ve iddaa'da en çok oynanan tercihe göz atalım...
- Easter Road'da oynanan son 6 'Edinburgh Derbisi'nde, rakipleri Hearts'a büyük üstünlük kurmuş durumdalar. (5 galibiyet - 1 beraberlik)
- Easter Road onlar için o kadar önemli ki, bu sezon da Celtic buradan eli boş döndü, Rangers ise 2 puan bıraktı.
- Martin Boyle, Mark Milligan ve Jamie Maclaren, Avustralya Milli Takımı'nın Asya Kupası kadrosuna katılmak için kamptan ayrıldı.
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Hearts
- Genç, yetenekli stoper John Souttar ve sezona 1 numaralı skor opsiyonu olarak başlayan Uche Ikpeazu sakat.
- Orta sahanın önemli parçası Arnaud Djoum ve sürpriz gollerin adamı Peter Haring'in durumları ise maç saati netleşecek.
- Sezona fırtına gibi giren, 5/5 ile başlayan Hearts, son 10 lig maçında ise sadece 2 kere kazanabildi ve zirveden uzaklaştı.
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