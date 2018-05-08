İskoçya Premiership maçlarına iddaa oynayacaklar dikkat!
Rangers mı, Aberdeen mi, yoksa Hibernian mı? Hangi takımlar Avrupa Ligi vizesi alacak? Peki kümede kalma mücadelesinde son durum ne? İşte detaylar...
Aberdeen - Rangers
- Aberdeen'de sol açık Gary Mackay-Steven sakat, hücum oyuncusu Niall McGinn şüpheli.
- Rangers cephesinde ise Kenny Miller ve Lee Wallace kadro dışı.
- Jason Cummings ile Josh Windass'in durumları maç saati netlik kazanacak.
- Wes Foderingham, Declan John ve Ryan Jack sakat.
- Bu sezon oynadıkları 3 lig maçını da Rangers kazandı.
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Düşme hattında son durum nedir?
- Son sıradaki Ross County, evinde Dundee ile oynayacak.
- Play-Out potasındaki Partick Thistle, Motherwell'i konuk ediyor.
- Ligin en zayıf savunmasına sahip Hamilton, son 2 lig maçında gol atamadığı St. Johnstone ile karşılaşacak.
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