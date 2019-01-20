İskoçya Kupası'nda tarihi an! Amatör takımın hukuk öğrencisi...
İskoçya Kupası Son 32 turu, 4 maç dışında tamamlandı. En büyük sürprize ise Auchinleck Talbot imzasını attı.
Rangers'ın Cowdenbeath deplasmanında oynaması gereken karşılaşma, zeminin futbola elverişli olmaması sebebiyle 30 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. Celtic ise Airdrieonians'ı zorlanmadan, 3-0'la geçti.
Premiership'ten Aberdeen'in, Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Stenhousemuir ile 1-1 berabere kalıp tekrar maçı oynaması da büyük bir sürpriz ama tarihi ana Beechwood Park'ta tanıklık ettik.
6 kademeden oluşan İskoçya Futbol Sistemi'nde yer almayan, yarı-profesyonel olarak 'Junior' seviyesinde mücadele eden Auchinleck Talbot, Championship'te (2. kademe) zirve mücadelesi veren Ayr United'ı 1-0 yenerek tarihe geçti!
78. dakikada golü atan Craig McCracken'ın ise hukuk öğrencisi olduğu ortaya çıktı.
İki sezon önce ön elemeleri geçemeyen, tarihinde en fazla 4. tur görebilen Auchinleck Talbot, dünkü zafer sonrası adını Son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.
BUGÜN TEK MAÇ VAR!
Kupada bugün tek maç oynanacak. Premiership ekibi Hearts'ın konuğu, yine aynı ligden Livingston olacak.
Beraberlikle sona erdiği için tekrar karşılaşması oynanacak 'Queen of South - Dundee' ve 'Stenhousemuir - Aberdeen' eşleşmelerinin ise 22 Ocak Salı gününe planlandığı açıklandı.
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