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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli
20.01.2019 - 10:29 , Son Güncelleme:

İskoçya Kupası'nda tarihi an! Amatör takımın hukuk öğrencisi...

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İskoçya Kupası'nda tarihi an! Amatör takımın hukuk öğrencisi...

İskoçya Kupası Son 32 turu, 4 maç dışında tamamlandı. En büyük sürprize ise Auchinleck Talbot imzasını attı.

Rangers'ın Cowdenbeath deplasmanında oynaması gereken karşılaşma, zeminin futbola elverişli olmaması sebebiyle 30 Ocak Çarşamba gününe ertelendi. Celtic ise Airdrieonians'ı zorlanmadan, 3-0'la geçti.

Premiership'ten Aberdeen'in, Lig 1 (3. kademe) temsilcisi Stenhousemuir ile 1-1 berabere kalıp tekrar maçı oynaması da büyük bir sürpriz ama tarihi ana Beechwood Park'ta tanıklık ettik.

6 kademeden oluşan İskoçya Futbol Sistemi'nde yer almayan, yarı-profesyonel olarak 'Junior' seviyesinde mücadele eden Auchinleck Talbot, Championship'te (2. kademe) zirve mücadelesi veren Ayr United'ı 1-0 yenerek tarihe geçti!

78. dakikada golü atan Craig McCracken'ın ise hukuk öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

İki sezon önce ön elemeleri geçemeyen, tarihinde en fazla 4. tur görebilen Auchinleck Talbot, dünkü zafer sonrası adını Son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

BUGÜN TEK MAÇ VAR!

Kupada bugün tek maç oynanacak. Premiership ekibi Hearts'ın konuğu, yine aynı ligden Livingston olacak.

Beraberlikle sona erdiği için tekrar karşılaşması oynanacak 'Queen of South - Dundee' ve 'Stenhousemuir - Aberdeen' eşleşmelerinin ise 22 Ocak Salı gününe planlandığı açıklandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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