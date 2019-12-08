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GeriFutbol İskoçya kupası 19. kez Celtic'in!
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Futbol
AA
08.12.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

İskoçya kupası 19. kez Celtic'in!

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İskoçya kupası 19. kez Celtic'in!

Celtic, Glasgow kentinin iki köklü futbol takımının karşılaştığı finalde Rangers'ı 1-0 mağlup etti

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen Celtic kazandı.

Final maçı, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Celtic'te Frimpong, 63. dakikada kırmızı kart gördü. Rangerslı Morelos, 64. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.

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