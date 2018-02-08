İş dünyası Hasan Arat’ın cenazesinde buluştu
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkan adaylarından ve Olimpiyat Komitesi'nden Hasan Arat'ın önceki gün kayınvalidesi Fatma Döler vefat etti.
Levent caminden kaldırılan cenaze törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İş dünyasından Ali Koç, Zafer Yıldırım, Ferit Şahenk, Cem Boyner, Şadan Gürtaş, Celal Kolot, Ekrem Keçoğlu, Numan Akpınar, Celal Soydan, Mahmut Uslu, Av. Levent Erdoğan, Hidayet Türkoğlu, Fahrettin Curoğlu, Abdullah Kavukçu, Mustafa Taviloğlu, Zafer Yıldırım, ismail Ünal, Sezgin Gülnar, Kadir Kılıç İle çok sayıda iş ve spor dünyasından isim katıldı
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