İrem Derici'den Galatasaray sürprizi
Şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yeni şarkısıyla sahne alacak.
"Aşkımız Olay Olacak" şarkısını sarı-kırmızılılara uyarlayan Derici, 31 Mayıs'ta TT Stadı'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonluk kutlamaları etkinliklerinde sahne alacak.
Cumartesi @GalatasaraySK şampiyonluk kutlamasında sahnedeyim! 31 Mayıs’ta çıkacak #MestOf albümümdeki Aşkımız Olay Olacak’ı cimbomuma uyarladık, ezber ezber lütfeeeen yakalım bu gezegeni! 💛❤️ #Galatasaray pic.twitter.com/58eW8VPEoh— İrem Derici (@iremderici) 23 Mayıs 2019
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