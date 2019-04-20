İnter Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Büyük heyecan!
İnter Roma maçı ile Seri A'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansını yitiren İnter, yakın takipte bulunan Roma karşısında çetin bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Peki, İnter Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de kadroda olmasının beklendiği karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İtalya Liginin iki büyük takımı İnter ve Roma, bugün karşı karşıya gelecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını ellerinde bulundurmak isteyen iki takım, bu akşam üç puan için önemli bir mücadele verecek. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen İnter Roma maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
İNTER ROMA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?
Seri A'nın 33. Hafta mücadelesinde İnter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Milan'ı ağırlayacak. 20 Nisan Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak olan mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı.
İlk maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi Napoli'yi 2-0 yenen Arsenal, San Paolo Stadı'nda oynanan rövanşta da rakibini 36. dakikada Alexandre
Lacazette'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.
Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise 37. dakikada Filip Kostic ve 67. dakikada Sebastian Rode'nin fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Portekiz ekibi, evindeki ilk maçı 4-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle turnuvaya veda etti.
İspanya temsilcilerinin mücadelesinde Valencia, ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Villarreal'i Mestalla Stadı'nda 13. dakikada Toni Lato ve 54. dakikada Daniel Parejo'nun golleriyle 2-0 yenerek üst tura kaldı.
Chelsea ise ağırladığı Çekya'nın Slavia Prag takımını 5. ve 27. dakikalarda Pedro Rodriguez, 10. dakikada Simon Deli (kendi kalesine), 17. dakikada Olivier Giroud'un ağları sarsmasıyla 4-3 yenerek yarı finale çıktı. Slavia Prag'ın gollerini, 26. dakikada Tomas Soucek, 51. ve 55. dakikalarda Petr Sevcik kaydetti. İngiltere ekibi, ilk maçta rakibini 1-0'la geçmişti.
Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri Arsenal-Valencia, Eintracht Frankfurt-Chelsea şeklinde oluştu.
Rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-0)
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-0 (2-4)
Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya): 2-0 (3-1)
Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-1 (0-2)
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