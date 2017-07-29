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Inter şampiyonu yendi

Avrupa'nın önemli futbol takımlarının mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Hürriyet Haber
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Bu yıl 5. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın Singapur ayağında, İngiltere'nin son şampiyonu Chelsea ile İtalya'nın Inter takımları karşılaştı

Singapur Ulusal Stadı'nda oynanan maçta, Inter 45+3. dakikada Stevan Jovetic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Inter, 53. dakikada Ivan Perisic'in fileleri havalandırmasıyla skoru 2-0 yaptı.

Chelsea ise sahalarda ender görülen bir golle 74. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Interli Geoffrey Kondogbia, yaklaşık 45 metre uzaklıktan kendi kalesine gol attı. Bu golle Chelsea farkı bire indirdi ancak mücadeleden Inter 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, ABD, Çin ve Singapur olmak üzere 3 farklı turnuva şeklinde düzenleniyor.

Turnuvaya, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, İspanya'dan Barcelona, Real Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, Borussia Dortmund, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Roma, Fransa'dan Paris Saint-Germain ve Olympique Lyon kulüpleri katılıyor.

InterChelsea2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası
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