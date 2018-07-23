Iniesta ilk maçında mağlup oldu!
Transfer sezonunda Barcelona'dan, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Andres Inıesta, yeni takımıyla ilk maçında sahadan farklı mağlup ayrıldı.
16 sezon Barcelona forması giydikten sonra bu sezon İspanyol ekibinden ayrılıp Vissel Kobe'ye transfer olan 34 yaşındaki Andres Inıesta, Japonya macerasına kötü başladı.
Japonya Ligi'nin 17. haftasında Vissel Kobe, sahasında Shonan Bellmare'yi konuk etti. Iniesta'nın 59. dakikada oyuna dahil olduğu karşılaşmayı, deplasman ekibi 3-0'lık skorla kazandı. Mücadelede Shonan Bellmare'ye galibiyeti getiren golleri Saka, Saitu ve Kikuchi'den geldi.
Bu sonucun ardından Vissel Kobe, 17 haftası geride kalan Japonya Ligi'nde 25 puanla 6. sırada kalırken, konuk ekip Shonan Bellmare ise ligde puanını 22'ye yükselterek 11'inci basamakta yer aldı.
İspanyol yıldız Andres Inıesta, maça yedek başlarken, 59. dakikada oyuna girdi. İspanyol yıldız maçın kalan bölümünde etkili bir performans gösteremedi.
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