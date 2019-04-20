İngiltere'de yılın futbolcusuna altı aday!
Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA), İngiltere'de yılın futbolcusu adaylarını belirledi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Manchester City'den Sergio Agüero, Raheem Sterling ve Bernardo Silva, Liverpool'dan Virgil van Dijk ve Sadio Mane ile Chelsea'den Eden Hazard, yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.
Geçen sezon yılın futbolcusu seçilen Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bu yıl adaylar arasında yer almadı.
Kazanan futbolcu, 28 Nisan'da başkent Londra'da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.
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