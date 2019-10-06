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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.10.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!

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İngiltere'de gündem yine Çağlar Söyüncü!

Premier Lig'de Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin Liverpool'a yenilmesine rağmen İngiltere'de bir kez daha manşetleri süsledi.

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig'de Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, lider Liverpool'a 90+5'te yediği golle 2-1 yenildi ancak Milli futbolcu, performansıyla yine geçer not aldı.

Maçın ardından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, ''Çağlar öğrenmeye devam ediyor. Çok çetin, çok güçlü! Her şeyi yapmak istiyor. Öğrenmesi gereken şeylerden birisi de sabır. Ama Çağlar'ın çok güçlü olduğunu söyleyebilirim ve takımda tüm antrenörlerden bir şeyler öğrenmeye çalışıyor.'' sözlerini kullandı.

Liverpool, Çağlar Söyüncüyü son dakikada üzdü
Liverpool, Çağlar Söyüncü'yü son dakikada üzdü

MAÇIN EN İYİSİ ÇAĞLAR SEÇİLDİ

Öte yandan Leicester Mercury sitesi, Liverpool maçının en iyi futbolcusu olarak Çağlar'ı gösterdi. İngiliz sitesi, genç futbolcu için ''Türk futbolcu yine gelişimini sürdürerek iyi bir maç çıkarttı. Güçlü ve çabuk bir oyuncu. Topları karşılamakta da oldukça iyiydi. Tek hatası Salah'ı kaçırdıktan sonra sarı kart görmesiydi.'' dendi.

İngilterede gündem yine Çağlar Söyüncü

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