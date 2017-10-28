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İngiltere tarih yazıyor

İngiltere Milli Takımı alt yaş kategorilerde altın çağını yaşıyor. Önce U20 Dünya Kupası’nda şampiyon olan İngilizler. kısa bir süre sonra U19 milli takımı Avrupa Şampiyonu olmuştu. 

Koray DURKAL
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Bu kez U17 kategorisinde Dünya Şampiyonası’na katılan İngilizler, İspanya’yı finalde 5-2 yenerek yeni bir destan yazdılar.

Finale iyi başlayan İspanya, Sergio Gomez Martin’in attığı gollerle ilk yarım saatte 2-0 öne geçti. Brewster’ın kaydettiği golle soyunma odasına umutla giden İngiltere ikinci devre inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2 galip ayrılarak Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

İngiltere Milli Takımı’nda Brewster, Sancho, Foden ve Callum Hodson turnuvada öne çıkan yıldız adaylarıydı.

U20U17 Dünya Şampiyonu
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