İngiltere tarih yazıyor

Bu kez U17 kategorisinde Dünya Şampiyonası’na katılan İngilizler, İspanya’yı finalde 5-2 yenerek yeni bir destan yazdılar.
Finale iyi başlayan İspanya, Sergio Gomez Martin’in attığı gollerle ilk yarım saatte 2-0 öne geçti. Brewster’ın kaydettiği golle soyunma odasına umutla giden İngiltere ikinci devre inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-2 galip ayrılarak Dünya Kupası’nın sahibi oldu.
İngiltere Milli Takımı’nda Brewster, Sancho, Foden ve Callum Hodson turnuvada öne çıkan yıldız adaylarıydı.