İngiltere Premier Lig'de yeni lider Manchester City!
Premier Lig'de 7. maçların ardından 19 puan toplayan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi.
Son şampiyon Manchester City, 7. haftada konuk ettiği Brighton'ı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Chelsea, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.
Tottenham, deplasmanda Huddersfield Town'ı, Arsenal de evinde Watford'ı 2-0 mağlup etti. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Arsenal'in 2. golünü kaydetti.
Zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, deplasmanda West Ham United'a 3-1 yenilerek son 29 yılın en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.
Everton, milli futbolcu Cenk Tosun'un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham'ı 3-0'la geçti.
Premier Lig'de 7. maçların ardından 19 puan toplayan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi. City'yi, aynı puana sahip Liverpool, 17 puanlı Chelsea, 15'er puanlı Tottenham ve Arsenal izledi.
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