İngiltere Premier Lig | Wolves - Manchester City

Liverpool, Trent Alexander-Arnold'un yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-0'la geçti ve Manchester City ile farkı biraz daha açtı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Wolves deplasmanında neler yapacak?

Muhtemel 11'ler...

Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traore, Jimenez, Jota​

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Rodri, Bernardo; Mahrez, De Bruyne, Sterling, Jesus

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Martin Atkinson ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayabilirsiniz.

Canlı Bahis alırken işinize yarayabilecek bazı anahtar istatistikler şu şekilde...

- Wolves, iç sahada oynadığı son 17 maçın 15'inde sahadan yenilmeden ayrılmayı başardı. (9 galibiyet - 6 beraberlik)

- İlk 17 maçın tamamında gol bulan Wolves, hiçbir maçta 2'den fazla gol atamamasıyla da dikkat çekti.

- Pep Guardiola, eğer Molineaux'dan galibiyetle dönerse, Premier Lig kariyerindeki 100. galibiyete ulaşacak ve bunu 133. maçında başarıp, bu unvana 142 maçta ulaşan Jose Mourinho'nun rekorunu yerle bir edecek.

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...

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