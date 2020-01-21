İngiltere Premier Lig: Crystal Palace - Southampton saat kaçta? Hangi kanalda? Cenk Tosun oynuyor mu?

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, Selhurst Park'ta Southampton'ı ağırlayacak. Saat 22:30'da başlayacak mücadeleyi Andre Marriner yönetecek. Karşılaşma S Sport'un dijital platformu "S Sport Plus" üzerinden izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.

Muhtemel 11'ler...

Crystal Palace: Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Ward; Ayew, Kouyate, McArthur, McCarthy, Zaha; Cenk Tosun.

Southampton: McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Long, Ings.

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Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Crystal Palace formasıyla Southampton'a karşı gol ararken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Christian Benteke ve Andros Townsend'in sakatlıkları Crystal Palace hücumunu zora sokmuştu ama yardıma milli futbolcumuz Cenk Tosun yetişti!

- Cenk eğer bu akşam da gol atarsa, Bakary Sako sonrası Crystal Palace formasıyla ilk iki ilk 11 başlangıcında gol atan ilk isim olacak...

- İki takım arasında oynanan 21 Premier Lig maçının sadece 3'ünü Crystal Palace kazanabildi.

- Crystal Palace'ın ligdeki son 4 maçı gollü beraberlikle sonuçlandı. (MSX - 2,75)

- Selhurst Park'ta bu sezon sadece 10 gole izin veren Crystal Palace, Liverpool'dan sonra ligin en iyi savunma istatistiğine sahip! (2.5 ALT - 1,52)

- Southmapton, ligdeki son 3 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı!

- Southampton bu sezon kalesinde 42 gole izin verdi. Aston Villa ve Norwich'ten sonra en kötü savunma istatistiğine sahip!





Cenk Tosun'un Crystal Palace forması altındaki ilk golünü izleyelim...