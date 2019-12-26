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Futbol
26.12.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig | Bournemouth - Arsenal

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İngiltere Premier Lig | Bournemouth - Arsenal

Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, İspanyol teknik adamın ilk maçında Bournemouth deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Sol bek cezalı, sağ bek ve stoperler sakat... Savunma sıkıntılarıyla boğuşan Bournemouth, İspanyol teknik adam Mikel Arteta'nın ilk maçında Arsenal'i konuk edecek.

Muhtemel 11'ler...

Bournemouth: Ramsdale; Stacey, Francis, Mepham, Simpson; Cook, Lerma, Billing; Fraser, King; C.Wilson

Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles; Torreira, Mesut Özil, Guendouzi; Pepe, Lacazette, Aubameyang

İngiltere Premier Lig | Bournemouth - Arsenal

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS MİSLİ.COM'DA!

Stuart Attwell ilk düdüğü çaldığı andan itibaren Canlı Bahis, Misli.com'da olacak!

Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...

- Mesut Özil daha önce Bournemouth'a karşı 5 maça çıktı, 5 gole katkı yaptı. (3 gol - 2 asist)

- Bournemouth'ın hücum silahlarından Dominic Solanke'nin bu sezon golü yok! Joshua King son 2.5 ayda 1 gol atarken, Callum Wilson ise aynı periyottta hiç gol atamadı.

- Bournemouth son 7 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildi.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...


MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

İngiltere Premier Lig | Bournemouth - Arsenal


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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