İngiltere Premier Lig | Bournemouth - Arsenal
Mikel Arteta'yı takımın başına getiren Arsenal, İspanyol teknik adamın ilk maçında Bournemouth deplasmanına çıkacak. Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Sol bek cezalı, sağ bek ve stoperler sakat... Savunma sıkıntılarıyla boğuşan Bournemouth, İspanyol teknik adam Mikel Arteta'nın ilk maçında Arsenal'i konuk edecek.
Muhtemel 11'ler...
Bournemouth: Ramsdale; Stacey, Francis, Mepham, Simpson; Cook, Lerma, Billing; Fraser, King; C.Wilson
Arsenal: Leno; Chambers, Sokratis, Luiz, Maitland-Niles; Torreira, Mesut Özil, Guendouzi; Pepe, Lacazette, Aubameyang
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Canlı Bahis oynarken işinize yarayabilecek bazı istatistikler şu şekilde...
- Mesut Özil daha önce Bournemouth'a karşı 5 maça çıktı, 5 gole katkı yaptı. (3 gol - 2 asist)
- Bournemouth'ın hücum silahlarından Dominic Solanke'nin bu sezon golü yok! Joshua King son 2.5 ayda 1 gol atarken, Callum Wilson ise aynı periyottta hiç gol atamadı.
- Bournemouth son 7 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildi.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Boxing Day iddaa maçlarını yorumladı...
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