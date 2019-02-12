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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Kaynak: BBC Sport
12.02.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

İngilizlerin Dünya Kupası kazanan kalecisi Gordon Banks vefat etti

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İngilizlerin Dünya Kupası kazanan kalecisi Gordon Banks vefat etti

1966 yılında Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nda da yer almıştı. Herkes onu, Pele'nin vuruşunu akıl almaz bir şekilde çıkarmasıyla hafızalarına kazımıştı.

Kalecilik tarihinde İngilizler için ayrı bir yeri olan, 6 defa FIFA tarafından "En İyi Kaleci" seçilen, 73 defa İngilitere Milli Takımı'nın formasını giymiş, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer alan Gordon Banks, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Herkes onu, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin vuruşunu akıl almaz bir şekilde çıkarmasıyla hafızalarına kazımıştı.

Acı haberi ailesi açıkladı: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gordon hayata gözlerini yumdu. Onu kaybettiğimiz için büyük acı çekiyoruz ama güzel, mutlu anıları da onunla gurur duymamızı sağlıyor."

1966 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda, eksiksiz olarak görev yapan Banks, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da meşaleyi taşıyan isimlerden biri olmuştu.

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