İngilizlerin Dünya Kupası kazanan kalecisi Gordon Banks vefat etti
1966 yılında Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere Milli Takımı'nda da yer almıştı. Herkes onu, Pele'nin vuruşunu akıl almaz bir şekilde çıkarmasıyla hafızalarına kazımıştı.
Kalecilik tarihinde İngilizler için ayrı bir yeri olan, 6 defa FIFA tarafından "En İyi Kaleci" seçilen, 73 defa İngilitere Milli Takımı'nın formasını giymiş, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer alan Gordon Banks, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Herkes onu, 1970 Dünya Kupası'nda Pele'nin vuruşunu akıl almaz bir şekilde çıkarmasıyla hafızalarına kazımıştı.
Acı haberi ailesi açıkladı: "Üzülerek belirtmek isteriz ki, Gordon hayata gözlerini yumdu. Onu kaybettiğimiz için büyük acı çekiyoruz ama güzel, mutlu anıları da onunla gurur duymamızı sağlıyor."
1966 Dünya Kupası'nda tüm maçlarda, eksiksiz olarak görev yapan Banks, 2012 Londra Olimpiyatları'nda da meşaleyi taşıyan isimlerden biri olmuştu.
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