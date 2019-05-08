İngilizler duyurdu! Mesut Özil...
Arsenal'in tekin patronu Unai Emery gelecek sezonun planlaması için şimdiden harekete geçti.
Tecrübeli tekin adam gelecek sezon için 4 ismin üzerini çizdi. Kadroda düşünmediği isimleri aldıkları yüksek ücret ve performansına göre şekillendiren Emery'in listesinin başında Mesut Özil geliyor.
Dailymail'de yer alan haberde Mesut Özil ile sürekli ters düşen İspanyol teknik adamın gelecek sezon Mesut Özil'i kadroda görmek istemediği bildirildi. Mesut Özil'in haftalık 350 bin euro kazanması da bu kararda etkili oldu.
Ayrıca Emery'in listesinde yer alan futbolculardan biri de Henrikh Mkhitaryan. 30 yaşındaki futbolcudan istediği verimi alamayan teknik adamın yeni sezon planlamasında yıldız futbolcuya yer vermeyeceği iddia edildi.
Sözleşmesi sonra erecek Dany Welbeck'e ise yeni teklif yapılmaması gündemde. Arsenal'li futbolcu Ramsey'in ise Juventus'a transfer olabileceği yazıldı.
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