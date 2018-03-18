İngilizler derbide onu izledi! Yıldız isim...
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy’deki derbi maçta da gözlemciler tarafından izlendi.
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, Kadıköy’de de takip altındaydı. Yıldız oyuncu, Newcastle United scoutları tarafından izlendi.
Kadıköy’deki derbide hazır bulunan İngiliz ekibinin scoutları, 90 dakika boyunca Rodrigues’i izleyerek, takiplerini sürdürdü. (Haber 7)
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