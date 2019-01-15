İngiliz stoper imzayı attı!
Aytemiz Alanyaspor, 27 yaşındaki İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaşıldığını duyurdu.
Son olarak İskoçya Premiership ekiplerinden Dundee FC forması giyen İngiliz stoper Steven Caulker, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştı.
Sezon başında İskoç takımıyla sözleşmesini fesheden Caulker, 6 aydır hiçbir kulüpte forma giymiyordu.
Tottenham çıkışlı, 123 defa İngiltere Premier Lig'de süre alan stoper, bundan sonra Aytemiz Alanyaspor forması giyecek.
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