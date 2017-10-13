Panama'nın kaydettiği ilk gol öncesi topun çizgiyi geçmediğini ancak hakemin gol kararı verdiğini ifade eden FIFA Başkanı, "Hakem de hepimiz gibi bir insan ve o da hata yapıyor. O zaman bazı şeyleri düzeltmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, "Hakem hariç tüm dünya, sadece birkaç saniye içerisinde pozisyonu izleyebiliyor. Hakem ise; istemediğinden değil yasak olduğundan dolayı görüntüyü izleyemiyor. Bence bununla ilgili kararı en kısa sürede almamız gerekiyor" dedi.

Video hakem teknolojisi, geride bıraktığımız yaz düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda uygulanmıştı. (NTV Spor)