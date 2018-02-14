İlkay Gündoğan'dan sevgililer gününde anlamlı hediye!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol Haberleriİlkay Gündoğan'dan sevgililer gününde anlamlı hediye!
Futbol İlkay Gündoğan'dan sevgililer gününde anlamlı hediye!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İHA
14.02.2018 - 17:07, Son Güncelleme:

İlkay Gündoğan'dan sevgililer gününde anlamlı hediye!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Şampiyonlar Ligi'nde dün Basel'e 2 gol birden atarak Avrupa gündemine oturan İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir''e engelli taşma aracı hediye etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk asıllı futbolcusu İlkay Gündoğan, Dursunbey Belediyesi'ne engelli taşıma aracı hediye etti. Bu araçtan ilçede yaşayan yaklaşık 500 engellinin faydalanması düşünülüyor.

Şampiyonlar Ligi'nin Son 16. Turu ilk maçında Basel’e karşı müthiş bir performans sergileyen ve bu performansını iki golle süsleyen İlkay Gündoğan; 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yine örnek bir davranış sergiledi.

Memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde belediyenin engellilere yönelik başlattığı ‘Hayatı paylaşmak için engel yok’ projesine destek veren ünlü futbolcu, 14 Şubat’ta sevgilisine tektaş yüzük almak yerine, engellilerin hizmetinde kullanılması için bir engelli aracı hibe etti. Aracın önümüzdeki günlerde Dursunbey Belediyesi’ne teslim edilmesi bekleniyor. Belediye bünyesinde oluşturulan çağrı merkezini arayan her engelli vatandaşın bu imkandan faydalanmasını isteyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan konu ile ilgili şunları söyledi:

“Belediye olarak başlattığımız ‘Hayatı paylaşmak için Engel yok’ projesi kapsamında 662 10 10 numaralı bir çağrı merkezi oluşturduk. Sağ olsun İlçemizin gururu İlkay Gündoğan ve Babası İrfan Gündoğan Beyler bu projemiz ile yakından ilgilendiler. Artık engelli vatandaşlarımız, çarşıda pazarda veya her hangi bir yerde, bir şeye ihtiyaç duyduklarında; hatta evde canları sıkıldığında bile, hemen bu hattımızı arayacaklar. İlkay kardeşimizin Sevgililer Günü’nde hibe ettiği araç ve ekibimiz, arayan vatandaşımızın kapısında olacak. Artık vatandaşımız nereye gitmek istiyorsa oraya götürülecektir. Bu vesile ile daima maddi ve manevi her türlü destekleri ile yanımızda hissettiğimiz İlkay ve İrfan Gündoğan Beylere çok teşekkür ediyorum.Unutmamak gerekir ki hepimiz birer engelli adayıyız."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Atletico Madrid resmen satıldı

Eski Başkan Dursun Özbek'ten Divan Kurulu'nda çarpıcı sözler

Mustafa Cengiz kimdir? Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?

#muhabirinden'in bugünkü konuğu İsmail Er ve Kenan Başaran