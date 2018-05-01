İlk maçta yerden yere vurmuşlardı! Cengiz yarın akşam...
İlk maçta Cengiz Ünder'in performansını "silik" ve "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren İtalyan ve İngiliz basını, yarın akşam Schick'in ilk 11'de başlayacağını yazdı.
İlk maç sonrası İtalya'dan Tuttomercato, Cengiz Ünder'in performansını "silik" ve "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmiş ve İngiliz basınından da puanlar paylaşmıştı. Cengiz Ünder, Liverpool maçının ikinci yarısında yerini Patrik Schick'e bırakmıştı.
- La Gazzetta dello Sport : 4.5/10
- Corriere della Sera : 4.5/10
- Corriere dello Sport : 4.5/10
- Tuttosport : 4.5/10
- Tuttomercato : 5/10
- Daily Mail : 4.5/10
- Daily Express : 4/10
Patrik Schick, Chievo maçına da ilk 11'de başladı ve 1 gol attı. 60. dakikada ise yerini Manolas'a bırakmıştı.
Tuttomercato, son 2 lig maçını boş geçmeyen ve Liverpool maçında Cengiz Ünder'den daha canlı bir performans ortaya koyan Schick'in, yarınki rövanş maçına da ilk 11'de başlayacağını ve Cengiz Ünder'in yedek bekleyeceğini iddia etti.
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