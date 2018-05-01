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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli
01.05.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

İlk maçta yerden yere vurmuşlardı! Cengiz yarın akşam...

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İlk maçta yerden yere vurmuşlardı! Cengiz yarın akşam...

İlk maçta Cengiz Ünder'in performansını "silik" ve "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren İtalyan ve İngiliz basını, yarın akşam Schick'in ilk 11'de başlayacağını yazdı.

İlk maç sonrası İtalya'dan Tuttomercato, Cengiz Ünder'in performansını "silik" ve "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmiş ve İngiliz basınından da puanlar paylaşmıştı. Cengiz Ünder, Liverpool maçının ikinci yarısında yerini Patrik Schick'e bırakmıştı.

- La Gazzetta dello Sport : 4.5/10

- Corriere della Sera : 4.5/10

- Corriere dello Sport : 4.5/10

- Tuttosport : 4.5/10

- Tuttomercato : 5/10

- Daily Mail : 4.5/10

- Daily Express : 4/10

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  • 162Roma - Liverpool
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Patrik Schick, Chievo maçına da ilk 11'de başladı ve 1 gol attı. 60. dakikada ise yerini Manolas'a bırakmıştı.

Tuttomercato, son 2 lig maçını boş geçmeyen ve Liverpool maçında Cengiz Ünder'den daha canlı bir performans ortaya koyan Schick'in, yarınki rövanş maçına da ilk 11'de başlayacağını ve Cengiz Ünder'in yedek bekleyeceğini iddia etti.

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