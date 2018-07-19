İlk maçta 7 gol çıkmıştı! Rövanşta iddaa'da en popüler tercih...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol İlk maçta 7 gol çıkmıştı! Rövanşta iddaa'da en popüler tercih...
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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
19.07.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

İlk maçta 7 gol çıkmıştı! Rövanşta iddaa'da en popüler tercih...

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İlk maçta 7 gol çıkmıştı! Rövanşta iddaa'da en popüler tercih...

İskoçya temsilcisi Hibernian, zayıf rakibi Runavik'i, ilk maç 6-1 gibi farklı bir skorla geçmişti. Rövanş öncesi son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...

Runavik

- Faroe Adaları Premier Ligi, Effodeildin'de geçtiğimiz yılı 4'üncü sırada bitiren Runavik, 15 haftası geride kalan yeni sezonda ise liderin 13 puan gerisinde 5'inci sırada yer alıyor.

- 2003/04 sezonundan beri Avrupa'da boy gösteren Runavik, bugüne kadar oynadığı 23 maçta sadece 2 kere kazanabildi. (20 mağlubiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 582Runavik - Hibernian
    4
    2,5Üst
    1,40
    3975kez oynandı
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Hibernian

- Geçtiğimiz sezonu Edinburgh ekibinde kiralık olarak geçiren Florian Kamberi, 14 maçta 9 gol atmıştı. 6-1 kazanılan ilk maçta ise Runavik ağlarına 3 gol birden gönderdi, hat-trick yaptı.

- Avantajlı skor sebebiyle stoper Paul Hanlon deplasmana götürülmedi, Bidvest Wits'le anlaşmak üzere olan genç forvet Simon Murray de kafilede yer almadı.

- Adı ciddi şekilde Celtic'le anılan, ilk maçta hafif sakatlığı olduğu öne sürülüp dinlendirilen John McGinn ise Neil Lennon'ın maç kadrosunda kendine yer buldu.

21:45'te başlayacak karşılaşma, CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!

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İddaa Tahminleri - 19 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 19 Temmuz Perşembe iddaa programından güvendiği 4 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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