İlk maçta 7 gol çıkmıştı! Rövanşta iddaa'da en popüler tercih...
İskoçya temsilcisi Hibernian, zayıf rakibi Runavik'i, ilk maç 6-1 gibi farklı bir skorla geçmişti. Rövanş öncesi son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
Runavik
- Faroe Adaları Premier Ligi, Effodeildin'de geçtiğimiz yılı 4'üncü sırada bitiren Runavik, 15 haftası geride kalan yeni sezonda ise liderin 13 puan gerisinde 5'inci sırada yer alıyor.
- 2003/04 sezonundan beri Avrupa'da boy gösteren Runavik, bugüne kadar oynadığı 23 maçta sadece 2 kere kazanabildi. (20 mağlubiyet)
Hibernian
- Geçtiğimiz sezonu Edinburgh ekibinde kiralık olarak geçiren Florian Kamberi, 14 maçta 9 gol atmıştı. 6-1 kazanılan ilk maçta ise Runavik ağlarına 3 gol birden gönderdi, hat-trick yaptı.
- Avantajlı skor sebebiyle stoper Paul Hanlon deplasmana götürülmedi, Bidvest Wits'le anlaşmak üzere olan genç forvet Simon Murray de kafilede yer almadı.
- Adı ciddi şekilde Celtic'le anılan, ilk maçta hafif sakatlığı olduğu öne sürülüp dinlendirilen John McGinn ise Neil Lennon'ın maç kadrosunda kendine yer buldu.
21:45'te başlayacak karşılaşma, CANLI YAYINLA Nesine.com'da olacak, kaçırmayın!
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