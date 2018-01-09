İlk maçı kupada! Arda 17 Ocak'ı bekliyor...

En son Fenerbahçe'nin şampiyonluk ipini göğüslediği 2010-2011 sezonunda Galatasaray formasıyla sahaya çıkan Arda Turan, tam 6 yıl 8 ay ve 1 gün sonra Süper Lig maçının kadroda yer alacak. En son 20 Mayıs 2011'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Konyaspor maçında forma giyen Arda, daha sonra İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

BARCELONA'DA 55 MAÇ 15 GOL 11 ASİST

Atletico Madrid'e transfer olduktan sonra 2015 yılında İspanyolların ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'aya giden Arda Turan, burada 2,5 sezon geçirdi. 2015-2016 sezonunda Barcelona formasıyla toplam 25 maça çıkan yıldız oyuncu, 2 gol atıp 4 de asist yapmıştı. 2016-2017 sezonunda ise 30 maçta görev alan Arda, 13 gol atıp 7 de asistlik bir performans sergilemişti. 2017-2018 sezonunda ise Katalan ekibinin teknik direktörü Ernesto Valverde tarafından hiçbir maçta görevlendirilmemişti.

İLK MAÇ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA

Barcelona'da kadroya giremeyen Arda için Türkiye ve yurt dışından birçok kulübün teklif yaptığı konuşulurken, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir "Arda için Barcelona ile prensipte anlaşıldı" açıklaması yaptı. Transerin resmileşmesi halinde ise Arda Turan, Medipol Başakşehir'in 17 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosunda yer alacak.

6 YIL 8 AY 1 GÜN SONRA SÜPER LİG!

Arda Turan, Medipol Başakşehir'in 21 Ocak Pazar günü Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın kadrosuna girmesi halinde ise 6 yıl 8 ay 1 gün sonra bir Süper Lig maçında görev yapabilecek. (Fotomaç)