İlk hedef Jahovic! İmza yakın...
Transferde önceliği forvet bölgesine veren Beşiktaş, Konyaspor'un Makedon oyuncusu Adis Jahovic için düğmeye bastı.
Yeşil-Beyazlıların golcü oyuncunun bonservisi için 3 milyon euro istediği iddia edilirken, Beşiktaş'ın 1.5 milyon Euro için pazarlık yaptığı öğrenildi.
Ligin ilk yarısını 7. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş transferde kolları sıvadı.
Kara Kartal'ın, Göztepe'de gösterdiği başarılı performansın ardından geçtiğimiz sezonun devre arasında Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'i markaja aldığı belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin transfer için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Yeşil-Beyazlıların ise rakamı düşük bularak Makedon oyuncu için 3 milyon euro istediği öne sürüldü.
KARARI KOCAMAN VERECEK
Beşiktaş, 1.5 milyon Euro'da anlaşılamaması halinde para artı takas teklifinde bulunacak. Jahovic'in transferiyle ilgili son kararı Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman verecek. (Fanatik)
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