İlk derbiden iki gol çıktı! Galip takım...
Beşiktaş ile Galatasaray akşamki derbiden önce U17'ler Ligi'nde karşı karşıya geldi.
2018-2019 Elit A U17 Ligi 14. hafta mücadelesinde Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Beşiktaş ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve puanını maç eksiğiyle 21’e çıkardı.
Galatasaray’ın gollerini 19. dakikada Deniz Pala ve 51. dakikada Atalay Yıldırım kaydetti. Siyah-beyazlılar ise 18 puanda kaldı.
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