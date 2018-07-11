İkinci finalist hangi takım olacak? TEK MAÇ fırsatı...
Belçika'yı Umtiti'nin golüyle 1-0 geçen Fransa, Rusya'da finale yükselen ilk takım oldu. İkinci finalist hangi takım olacak? Hırvatistan mı, İngiltere mi? Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta TEK MAÇ fırsatı var, işte detaylar...
Hırvatistan
- Sağ bek Sime Vrsaljko şüpheli. Hatta İngiliz basını oynamayacağını yazdı.
- Rusya maçını sakat sakat tamamlayan Danijel Subasic'in de durumu maç saati netleşecek, oynaması bekleniyor.
- Baş antrenör Zlatko Dalic; "1998 Dünya Kupası'ndan güzel anılarımız var. Aynısını tekrarlamak, üzerine çıkmak istiyoruz. Her takıma saygımız sonsuz, finale çıkan Fransa'ya ve yarı finaldeki İngiltere'ye de. Ama ikisinin de kadro kalitesi bizimki kadar iyi değil!" açıklamasını yaptı.
İngiltere
- Hafif sakatlıkları bulunan Jordan Henderson ve Jamie Vardy, dün akşam yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
- Gareth Southgate, tüm oyuncularının Hırvatistan maçına hazır olduğunu söyledi.
- Hırvatistan maçıyla ilgili yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde: "Yaşınız ilerledikçe daha bilinçli hareket edebiliyorsunuz. Önünüze çıkan engellere daha mantıklı reaksiyonlar verebiliyorsunuz. Beyniniz size neyin doğru, neyin hatalı olduğunu söylüyor ama başarısızlık da olacak. Önemli olan, buna nasıl cevap verdiğiniz ve sonrasında nasıl hareket ettiğiniz."
Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yarı final karşılaşması saat 21:00'de başlayacak ve Nesine.com'da TEK MAÇ fırsatı var, kaçırmayın!
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