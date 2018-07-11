İkinci finalist hangi takım olacak? TEK MAÇ fırsatı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya Kupası
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.07.2018 - 15:03, Son Güncelleme:

İkinci finalist hangi takım olacak? TEK MAÇ fırsatı...

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İkinci finalist hangi takım olacak? TEK MAÇ fırsatı...

Belçika'yı Umtiti'nin golüyle 1-0 geçen Fransa, Rusya'da finale yükselen ilk takım oldu. İkinci finalist hangi takım olacak? Hırvatistan mı, İngiltere mi? Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı maçta TEK MAÇ fırsatı var, işte detaylar...

Hırvatistan

- Sağ bek Sime Vrsaljko şüpheli. Hatta İngiliz basını oynamayacağını yazdı.

- Rusya maçını sakat sakat tamamlayan Danijel Subasic'in de durumu maç saati netleşecek, oynaması bekleniyor.

- Baş antrenör Zlatko Dalic; "1998 Dünya Kupası'ndan güzel anılarımız var. Aynısını tekrarlamak, üzerine çıkmak istiyoruz. Her takıma saygımız sonsuz, finale çıkan Fransa'ya ve yarı finaldeki İngiltere'ye de. Ama ikisinin de kadro kalitesi bizimki kadar iyi değil!" açıklamasını yaptı.

İngiltere

- Hafif sakatlıkları bulunan Jordan Henderson ve Jamie Vardy, dün akşam yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

- Gareth Southgate, tüm oyuncularının Hırvatistan maçına hazır olduğunu söyledi.

- Hırvatistan maçıyla ilgili yaptığı diğer açıklamalar şu şekilde: "Yaşınız ilerledikçe daha bilinçli hareket edebiliyorsunuz. Önünüze çıkan engellere daha mantıklı reaksiyonlar verebiliyorsunuz. Beyniniz size neyin doğru, neyin hatalı olduğunu söylüyor ama başarısızlık da olacak. Önemli olan, buna nasıl cevap verdiğiniz ve sonrasında nasıl hareket ettiğiniz."

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yarı final karşılaşması saat 21:00'de başlayacak ve Nesine.com'da TEK MAÇ fırsatı var, kaçırmayın!

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Hırvatistan-İngiltere TEK MAÇ iddaa tahminleri - 11 Temmuz 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 11 Temmuz Çarşamba iddaa programında yer alan Dünya Kupası yarı final maçını sizler için analiz etti ve iddaa maç sonucu tahminini paylaştı. "Hırvatistan-İngiltere" maçını MBS1 olarak Nesine.com'da oynayabilirsiniz.
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