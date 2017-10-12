Trabzonspor, Burak’ın durumuna çare bulmaya çalışırken Kucka ve Onazi’den gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, Burak Yılmaz’ın sakat sakat oynadığını belirtmiş ve bu duruma bir çare aradıklarını açıklamıştı. Habertürk'ün haberine göre daha yıldız futbolcu için ne yapılacağı belirlenemezken Kucka ve Onazi’den gelen haberler Bordo-Mavililer’i şok etti. Dünya Kupası grup eleme maçında sağ alt arka adalesinden sakatlanan Kucka ile Afrika elemelerinde ise Nijerya ile Zambia arasında oynanan maçta sakatlanan Onazi’nin Trabzon’da çekilen MR’ları sonrasında Kucka’da yırtık tespit edildi.

KUCKA YOK ONAZI BELKİ

Bu raporlar doğrultusunda Kucka, Akhisar maçında kesinlikle forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Onazi’ye de kas yaralanması teşhisi konulması Akhisar maçı öncesi Trabzonspor’da Ersun Yanal’ın keyfini bir kez daha kaçırdı. Nijeryalı milli oyuncu Onazi’nin de aynı maçta oynama ihtimalinin hayli zayıf olduğu belirtildi. (Fanatik)